Пропонуємо переглянути найкращі моменти зустрічі.
Мілан — Емполі, getty images
13 марта 2022, 00:53
Мілан у рамках поєдинку двадцять дев'ятого туру чемпіонату Італії приймав на своєму полі Емполі і досяг мінімальної перемоги.
Команда Стефано Пьолі змогла відірватися від переслідувачів завдяки єдиному голу Калулу у матчі.
Огляд матчу:
Мілан — Емполі 1:0
Гол: Калулу, 19
Мілан: Меньян – Калабрія, Томорі, Калулу, Флоренці – Кессьє (Браїм Діас, 72), Беннасер, Тоналі – Жиру, Рафаел Леау, Жуніор Мессіас (Салемакерс, 72).
Емполі: Вікаріо — Фьямоцці (Стоянович, 63), Романьолі, Луперто, Какаче (Паризі, 63) — Хендерсон (Кутроне, 63), Бандінеллі (Бенассі, 71), Байрамі (Ді Франческо, 71), Журковські — Аслані, Пінамонті.