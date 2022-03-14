Италия

Пропонуємо переглянути найкращі моменти зустрічі.

Міланський Інтер у рамках 29-го туру італійської Серії A припустився чергової похибки у поточному сезоні, зігравши внічию на полі Торіно, у той час як конкуренти в боротьбі за чемпіонський титул синхронно здобули перемоги. Ба більше — "зміям" ще й довелося відіграватися у компенсований час.

Огляд матчу:

Торіно — Інтер 1:1

Голи: Бремер, 12 — Санчес, 90+3

Торіно: Беріша — Джиджи (Іццо, 51), Бремер, Буонджорно (Родрігес, 13) — Сінго (Ансалді, 76), Лукіч (Річчі, 82), Мандрагора, Войвода — Побега, Брекало — Белотті (Санабрія, 82.

Інтер: Хандановіч — Шкрініар, Раноккья, Бастоні (Дімарко, 46) — Дарміан, Барелла, Весіно (Відаль, 67), Чалханоглу (Корреа, 76), Перішич (Гозенс, 46) — Мартінес (Санчес, 68), Джеко.

Попередження: Бремер, Бастоні, Весіно, Дімарко, Гозенс, Іццо, Раноккья.

Джерело: MEGOGO