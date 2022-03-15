Италия

Наставник Лаціо висловився щодо боротьби команди за місце у Лізі чемпіонів.

Головний тренер Лаціо Мауріціо Саррі підбив підсумки переможного матчу проти Венеції (1:0).

Окрім того, фахівець прокоментував боротьбу команду за місце у топ-4 Серії А.

"Команда стала грати більш солідно, це мене тішить. Лаціо більш організован, більш рішучий, ніж на початку зими. Три місяці назад це був би матч, де ми легко могли б втратити очки. Шкода, що матч закінчився саме мінімальною перемогою, адже ми могли забивати набагато більше.

Дзакканьі? Я вважаю, що там не було симуляції. Я передивився повтор — контакт був, а тепер через некомпетентність судді ми встратили важливого гравця перед дербі.

Рома помітно підсилилась взимку, але це нічого не означає. Дербі є дербі. Це зовсім інша гра, не рядова. Ми намагатимемось перемогти, адже за період, коли ми приймали участь у Лізі Європи наша команда втратила близько десяти очок.

Нас очікує дуже складна боротьба за місце у топ-4 і якщо ми зможемо туди пробитись — це дійсно буде божевілля", — наводить слова Саррі Sky Italia.

Раніше повідомлялось, що Лаціо влітку втратить низку захисників.