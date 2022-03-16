Италия

Марко Бранка висловився щодо майбутнього іспанського футболіста.

Півзахісник Наполі та збірної Іспанії Фабіан Руіс певний час знаходиться на радарах низки європейських клубів та може залишити "партенопейців" влітку.

Агент футболіста Марко Бранка розповів про майбутнє свого підопічного, зауваживши про інтерес з боки великої кількості клубів.

"Фабіан Руіс дуже популярний серед європейських клубів. Гадаю, що клуб так чи інакше прийме вірне рішення щодо майбутього футболіста.

Трансферний ринок все ближче, тож все час аналізувати пропозиції, але приймати рішення та обговорювати це зараз ще зарано", — наводить слова функціонера Football Italia.

У поточному сезоні на рахунку Руіса 30 поєдинків за Наполі у всіх турнірах, в яких він забив шість м'ячів та віддав чотири результативні передачі.

Раніше повідомлялось про інтерес до хавбека з боку Реала та Барселони.