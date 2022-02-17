Полузащитник Наполи готов сменить клубную прописку.
Фабиан Руис, getty images
17 февраля 2022, 18:28
Фабиан Руис хочет перебраться в другую команду уже в ближайшее летнее трансферное окно.
Как сообщает издание Calciomercato, испанский полузащитник открыт к переходу в два испанских гранда — Барселону и Реал.
В текущем сезоне сезоне Фабиан Руис провел за Наполи 23 поединка во всех турнирах, в которых он забил пять голов и отдал четыре результативные передачи.
Напомним, что Наполи будет довольно трудно договориться о продлении контракта с полузащитником из-за интереса Реала и Барселоны.