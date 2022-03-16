Италия

Португальський фахівець виступив проти російської агресії на території України.

Події останніх днів в Україні, яка зазнає чергового акту агресії з боку РФ, є зараз найбільш обговорюваною темою в суспільстві.

Головний тренер Роми Жозе Моуріньо виступив проти війни, яку розв'язали російські окупанти та терористи в нашій країні.

"У цьому питанні я дуже об'єктивний і прагматичний. Зупиніть війну! Цю та інші. Зупиніть! Якщо це треба повторювати кожен день — я повторюватиму.

Про політику я не говорю. Я цікавлюся політикою, але публічно не говорю про неї. Але можу кричати та повторювати щодня: зупиніть війну. Цю, і всі інші", — цитує слова Моуріньо офіційний сайт Роми.

Нагадаємо, раніше Олександр Шовковський виступив з черговим коментарем щодо війни в Україні, пригадавши росіянам усі їхні гріхи на міжнародній арені, а також зачепивши тему, пов'язану з трагедією підводного човна "Курськ".

Шановні співвітчизники! 24 лютого 2022 року зранку Україна зазнала повномасштабного нападу з боку РФ. Просимо вас зберігати спокій, залишатися у безпеці, читати виключно офіційні українські джерела, не споживати та не розповсюджувати фейки. Слава Україні!