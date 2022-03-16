Украина

Легендарний голкіпер збірної України нагадав росіянам усі їхні гріхи та згадав про трагедію з підводним човном "Курськ".

Події останніх днів в Україні, яка зазнає чергового акту агресії з боку РФ, є зараз найбільш обговорюваною темою в суспільстві.

Екс-воротар збірної України Олександр Шовковський, який нині входить у тренерський штаб головної команди нашої країни, знову торкнувся теми війни проти Російської Федерації, війська якої вторглися на нашу землю.

"Кажуть, для того, щоб змінити звички треба 21 день! Йде 21-ий день війни! Війни проти народу, якого наші діди вважали братнім! Як добре, що у нас тільки два таких "братніх народи"!

Я чомусь згадав історію з підводним човном "Курськ", яка сталася 12 серпня 2000 року. Я чудово пам’ятаю цю трагедію, але річ зараз не про це! Я не міг зрозуміти, чому, маючи можливість врятувати своїх полонених, але все ще живих військових моряків у підводному човні, керівництво країні на чолі з путіним вирішило цього не робити! Чому тоді цю подію вирішили замовчувати? Багато батьків загиблих тоді моряків намагалися дізнатися правду й розповісти про цю трагедію усьому світові, але їм позакривали роти.

Але головне, що я хочу зауважити, це те, що саме з цього моменту почалося тотальне переслідування свободи преси, свободи думки та свободи висловлювання. А також початок кінця для демократичного напрямку розвитку країни.

Це не був перший крок! До цього були:

- Придністровський конфлікт з Молдовою 1992 рік і створенням невизнаної ПМР

- Перша Чеченська війна 1994 рік

- Друга Чеченська війна 1999 рік

Після цього були:

- Війна в Грузії 2008 і створення невизнаних анклавів Південної Осетії та Абхазії

- Анексія Криму (невизнана світом) 2014 рік та по наш час

- Війна на Донбасі та створення невизнаних "днр" та "лнр" 2014 рік і по наш час.

Але зараз не про це! Головне те, що вже є нова звичка. Не тільки для українців, а й для всього світу! Усе, що пов’язано зі словом "рускій" — буде пов’язано:

- з нелюдом,

- з нацизмом,

- з фашизмом,

- з геноцидом,

- з ненавистю…

- з рашизмом!

Бережіть себе і своїх близьких! Все буде Україна! Слава Україні! Слава Нації! Слава ЗСУ! Слава Українцям!" — написав Шовковський у своєму Instagram.

Шановні співвітчизники! 24 лютого 2022 року зранку Україна зазнала нападу з боку Російської Федерації. Просимо вас зберігати спокій, залишатися у безпеці, читати виключно офіційні українські джерела, не споживати та не розповсюджувати фейки. Слава Україні!