Италия

Українець розпочне єврокубковий поєдинок зі стартових хвилин.

Аталанта сьогодні проведе матч-відповідь проти німецького Байєра в 1/8 фіналу Ліги Європи.

Український півзахисник Руслан Маліновський потрапив до стартового складу команди і вийде на поле з перших хвилин.

Цього сезону Маліновський провів 32 поєдинки у складі "чорно-синіх", відзначившись десятьма голами і чотирма асистами.

Матч Байєр – Аталанта відбудеться в Леверкузені і розпочнеться о 19:45 за київським часом. Перша зустріч команд завершилася перемогою італійського клубу з рахунком 3:2.