Руслан Малиновський став найкращим гравцем Аталанти за підсумками минулого місяця, повідомляє офіційний сайт клубу.

Український півзахисник у лютому провів шість поєдинків на клубному рівні, відзначившись трьома забитими голами.

Il vostro https://t.co/mwUMGa5ryM Player of the Month di febbraio è 🥁 @malinovskyi18! 🔥 Complimenti, Ruslan! 👏



Your February #AtalantaPOTM is 🥁 #Malinovskyi! 🦿 Congratulations, Ruslan! 👏#GoAtalantaGo ⚫️🔵 pic.twitter.com/OIF7PTGBX2