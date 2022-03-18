Український півзахисник отримав низьку оцінку.
Віктор Коваленко, getty images
18 марта 2022, 21:52
Спеція в рамках поєдинку тридцятого туру чемпіонату Італії завітала у гості до Сассуоло та зазнала нищівної поразки зі рахунком 1:4.
Український півзахисник Віктор Коваленко з'явився на полі з перших хвилин зустрічі та відіграв весь матч, ставши найгіршим гравцем за версією Whoscored.
Авторитетний статистичний портал оцінив гру Коваленка на 5,4 бала – найнижчий показник на обидві команди.
Нагадаємо, що раніше Віктор Коваленко відзначився асистом у матчі проти Кальярі.