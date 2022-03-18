Италия

Український півзахисник отримав низьку оцінку.

Спеція в рамках поєдинку тридцятого туру чемпіонату Італії завітала у гості до Сассуоло та зазнала нищівної поразки зі рахунком 1:4.

Український півзахисник Віктор Коваленко з'явився на полі з перших хвилин зустрічі та відіграв весь матч, ставши найгіршим гравцем за версією Whoscored.

Авторитетний статистичний портал оцінив гру Коваленка на 5,4 бала – найнижчий показник на обидві команди.

Нагадаємо, що раніше Віктор Коваленко відзначився асистом у матчі проти Кальярі.