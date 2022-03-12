Український півзахисник записав на свій рахунок результативну дію.
Віктор Коваленко, getty images
12 марта 2022, 19:27
Спеція в рамках поєдинку двадцять дев'ятого туру чемпіонату Італії приймала на своєму полі Кальярі і здобула перемогу з рахунком 2:0.
Друге взяття воріт сардинців відбулося за участю українського півзахисника Віктора Коваленка.
Він отримав пас на лівому фланзі і в боротьбі з суперником м'яч відлетів до Маная у штрафний майданчик, де той розібрався в моменті.
Відео голу:
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