Италия

Туринці сподіваються, що виконавці залишать клуб на правах вільних агентів.

Туринський Ювентус продовжує спостерігати за ситуацією щодо Челсі та їх футболістів.

"Стара синьора" має намір скористатись проблемами лондонців на тлі санкцій на адресу Абрамовіча та підсилитись Пулішичем, Жоржиньо та Зієхом, повідомляє Calciomercato.

Відзначимо, що після санкцій Челсі не може продавати або купляти футболістів, але в тому випадку, якщо виконавці не будуть отримувати свою зарплату своєчасно — вони можуть розірвати свої контракти з клубом, чим і має намір скористатись Ювентус.

Контракт Жоржиньо із Челсі розрахований до 2023 року, контракт Пулішича на рік довше, і так само ще на рік довше розрахована угода Зіеха.

Раніше повідомлялось про домовленність між Ювентусом та Рюдігером.