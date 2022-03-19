Италия

Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 30-го туру італійської Серії А, у якому зіграють міланський Інтер та флорентійська Фіорентина.

У рамках 30-го туру італійської Серії A міланський Інтер прийматиме на власному полі Фіорентину.

Сімоне Індзагі, на тлі нічиєї проти Торіно (1:1), вирішив використати з перших хвилин Д'Амброзіо в трійці захисту, Думфріса на правому фланзі оборони, а Відаль доповнив центральну ланку.

Віченцо Італьяно, після перемоги над Болонією (1:0), розраховуватиме в стартовому складі на Венуті на правому фланзі захисту, Курта зіграє в центрі оборони в парі з Ігором, Дункан розташується в центральній лінії, а Сапонара відправиться на лівий фланг атаки.

Інтер: Ханданович — Д’Амброзіо, Шкрініар, Бастоні — Думфріс, Барелла, Відаль, Чалханоглу, Перішич — Джеко, Лаутаро Мартінес.

Запасні: Кордаз, Раду, Гальярдіні, Санчес, Весіно, Коларов, Раноккья, Госенс, Корреа, Дімарко, Дарміан, Кайседо.



Фіорентина: Терраччано — Венуті, Ігор, Куарта, Бірагі — Кастровіллі, Торрейра, Дункан — Гонсалес​​, Пьонтек, Сапонара.

Запасні: Росаті, Драговські, Лукас Мартінес, Кальєхон, Артур Кабрал, Іконе, Малех, Терзіч, Одріосола, Соттіль, Настасіч, Кокорін.



Гра Інтер — Фіорентина почнеться о 19:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.