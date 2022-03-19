Закінчився поєдинок чемпіонату Італії.
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19 марта 2022, 23:38
У матчі 30 туру італійської Серії А Мілан у гостьовому поєдинку зумів обіграти Кальярі із рахунком 1:0.
Єдиний гол командою Стефано Пьолі забив Ісмаель Беннасер на 60 хвилині зустрічі. Автором гольового пасу став Олів'є Жиру.
Кальярі — Мілан 0:1
Гол: Беннасер, 60
Кальярі: Краньо, Белланова (Перейро, 82), Гольданіга, Альтаре, Ловато, Лікоянніс (Дейола, 68), Далберт (Дзаппа, 75), Марін, Грассі (Кейта Бальде, 82), Жоао Педро, Паволетті.
Мілан: Меньян, Калабрія, Томорі, Калулу, Ернандес, Кессьє, Беннасер, Жиру (Ібрагімович, 87), Леау (Ребіч, 72), Діас (Круніч, 72), Жуніор Мессіас (Салемакерс, 78).
Попередження: Белланова