Италия

Пропонуємо переглянути найкращі моменти зустрічі.

У рамках 30-го туру італійської Серії A міланський Інтер на своєму полі був вимушений під час гри проти Фіорентини шукати виходи із ситуації з пропущеним голом на початку другого тайму. У підсумку, колектив Сімоне Індзагі вкотре в поточному сезоні втратив коштовні очки.

Огляд матчу:

Інтер — Фіорентина 1:1

Голи: Думфріс, 55 — Торрейра, 50

Інтер: Ханданович — Д’Амброзіо, Шкрініар, Бастоні (Дімарко, 80) — Думфріс, Барелла, Відаль (Кайседо, 90), Чалханоглу, Перішич (Госенс, 80) — Джеко (Корреа, 74), Лаутаро Мартінес (Санчес, 74).

Фіорентина: Терраччано — Венуті, Ігор, Міленкович (Куарта, 90+1), Бірагі — Кастровіллі, Торрейра, Дункан — Гонсалес (Кальєхон, 90+1), Пьонтек (Кабрал, 90+1), Сапонара (Іконе, 73).

Попередження: Д’Амброзіо — Міленкович, Сапонара.

Джерело: MEGOGO.