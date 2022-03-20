Пропонуємо переглянути найкращі моменти зустрічі.
Інтер — Фіорентина, Getty Images
20 марта 2022, 07:20
У рамках 30-го туру італійської Серії A міланський Інтер на своєму полі був вимушений під час гри проти Фіорентини шукати виходи із ситуації з пропущеним голом на початку другого тайму. У підсумку, колектив Сімоне Індзагі вкотре в поточному сезоні втратив коштовні очки.
Огляд матчу:
Інтер — Фіорентина 1:1
Голи: Думфріс, 55 — Торрейра, 50
Інтер: Ханданович — Д’Амброзіо, Шкрініар, Бастоні (Дімарко, 80) — Думфріс, Барелла, Відаль (Кайседо, 90), Чалханоглу, Перішич (Госенс, 80) — Джеко (Корреа, 74), Лаутаро Мартінес (Санчес, 74).
Фіорентина: Терраччано — Венуті, Ігор, Міленкович (Куарта, 90+1), Бірагі — Кастровіллі, Торрейра, Дункан — Гонсалес (Кальєхон, 90+1), Пьонтек (Кабрал, 90+1), Сапонара (Іконе, 73).
Попередження: Д’Амброзіо — Міленкович, Сапонара.
Джерело: MEGOGO.