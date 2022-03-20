Италия

Футболіст зумів проявити себе в італійському клубі.

Захисник Андерлехта та збірної Белгії Еліас Коббо, який поточний сезоне проводить у Пармі, зумів закріпитись у стані "хрестоносців".

Пармезанці прийняли рішення викупити футболіста у бельгійського клубу, повідомляє Ніколо Скіра. Потенційний трансфер оцінюється в три мільйони євро.

В цьому сезоні на рахунку Коббо 29 матчів в Серії Б, в яких він забив один м'яч та віддав три результативні передачі.

Раніше повідомлялось, що Буффон продовжив контракт із Пармою.