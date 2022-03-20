Футболіст зумів проявити себе в італійському клубі.
еліас коббо, getty images
20 марта 2022, 13:45
Захисник Андерлехта та збірної Белгії Еліас Коббо, який поточний сезоне проводить у Пармі, зумів закріпитись у стані "хрестоносців".
Пармезанці прийняли рішення викупити футболіста у бельгійського клубу, повідомляє Ніколо Скіра. Потенційний трансфер оцінюється в три мільйони євро.
В цьому сезоні на рахунку Коббо 29 матчів в Серії Б, в яких він забив один м'яч та віддав три результативні передачі.
Раніше повідомлялось, що Буффон продовжив контракт із Пармою.