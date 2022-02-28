Италия

Умови контракта вже узгоджені.

Джанлуіджи Буффон та керівництво Парми узгодили контракт до літа 2024 року — сповіщає Calciomercato.com.

Власник “хрестоносців” Кайл Краузе та легендарний голкіпер вже узгодили усі умови, та сповістять про це офіційно найближчим часом.

“Я прийшов до Парми за емоціями, і клуб продовжує їх мені дарувати”, — цітує Буффона Calciomercato.com.

Раніше повідомлялося, що Буффон збирається завершити кар'єру в МЛС.

44-річний воротар провів 176 матчів за національну збірну Італії та виступав за Парму, Ювентус та ПСЖ.