Италия

Клуб не хоче платити футболісту його поточну зарплатню.

Атакуючий півзахісник туринського Ювентусу та збірної Італії Федеріко Бернардескі не може узгодити новий контракт зі своїм клубом.

Справа в тому, що футболіст має намір отримувати таку саму заробітну плату, що й зараз — чотири з половиною мільйони євро. Боси клубу готові платити Бернардескі лише три мільйони євро, повідомляє Ніколо Скіра.

Жодна зі сторін не хочу поступитися, тому існує велика вірогідність того, що італієць залише команду по закінченню сезону.

В поточному сезоні на рахунку Бернардескі 26 матчів у всіх турнірах, в яких він відзначився одним забитим м'ячем та зумів віддати шість гольових передач.

ВІдзначимо, що раніше Ювентус поновив діалог з Дібалою щодо нового контракту.