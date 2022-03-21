Италия

Павел Недвед зустрівся з агентом футболіста.

Віце-президент Ювентуса Павел Недвед та агент Пауло Дібали Хорхе Антун поновили переговори про подовження контракту аргентинця — повідомляє журналіст Фабріціо Романо.

Ювентус пропонує форварду щорічну зарплатню 8 мільйонів євро плюс можливі бонуси — ще до 2 мільонів.

Раніше головний тренер Ювентуса Массіміліано Аллегрі повідомив, що не знає, чи буде Дібала в команді наступного сезону.

Дійсний контракт Пауло з Ювентусом закінчується 30 червня 2022 року.