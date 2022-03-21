Италия

Клуб та гравець не знайшли порозуміння щодо нового контракту.

Аргентинський нападаючий туринського Ювентуса Пауло Дібала не зміг дійти до компромісу зі своїм клубом щодо нового контракту.

Сторони вели переговори довгий час і в листопаді мали усну згоду від футболіста щодо контракту, який включав в себе вісім млн євро зарплати та два мільйони в якості підписного бонусу, повідомляє Фабріціо Романо.

Тим не менш, боси Ювентуса відізвали свою пропозицію та запропонували нову, вже з меншою зарплатнею — шість мільйонів євро на рік.

Футболіста на влаштувала така пропозиція, тоже Дібала вирішив залишити Ювентус по закінченню сезону.

Раніше головний тренер Ювентуса Массіміліано Аллегрі повідомив, що не знає, чи буде Дібала в команді наступного сезону.