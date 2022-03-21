Италия

Головний тренер Ювентуса не зміг дати інформацію стосовно форварда.

Після перемоги над Салернітаною, яку Ювентусу принесли голи Дібали та Влаховіча, тренер знову не зміг нічого сказати стосовно майбутнього аргентинця.

“Я не знаю, чи буде Пауло гравцем Ювентуса у майбутньому сезоні, — цітує Аллегрі журналіст Фабріціо Романо. — Зараз це залежить від керівництва клубу, а я лише погоджуся із цим рішенням”.

“До речі, не лише у Дібали закінчується контракт у червні. У такому ж стані Куадрадо, Де Шильо та Бернардескі, про яких я теж нічого не можу сказати”.

Раніше Павел Недвед казав, що Ювентус відклав перемовини стосовно контракта Дібали.

Форвардом цікавиться Інтер.