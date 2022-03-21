Головний тренер Ювентуса не зміг дати інформацію стосовно форварда.
Пауло Дібала, Getty Images
21 марта 2022, 13:13
Після перемоги над Салернітаною, яку Ювентусу принесли голи Дібали та Влаховіча, тренер знову не зміг нічого сказати стосовно майбутнього аргентинця.
“Я не знаю, чи буде Пауло гравцем Ювентуса у майбутньому сезоні, — цітує Аллегрі журналіст Фабріціо Романо. — Зараз це залежить від керівництва клубу, а я лише погоджуся із цим рішенням”.
“До речі, не лише у Дібали закінчується контракт у червні. У такому ж стані Куадрадо, Де Шильо та Бернардескі, про яких я теж нічого не можу сказати”.
Раніше Павел Недвед казав, що Ювентус відклав перемовини стосовно контракта Дібали.
Форвардом цікавиться Інтер.