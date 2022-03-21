Атакуючий хавбек Роми та збірної Італії Ніколо Дзаньоло вже довгий час знаходиться на радарі скаутів туринського Ювентуса. 

Агенти футболіста продовжують вести переговори з босами "старої синьори" щодо можливого трансфера, повідомляє Ніколо Скіра.

Справа в тому, що Дзаньоло та Рома досі не домовились щодо продовження діючої угоди, чим і має намір скористатись Ювентус по закінченню поточного сезону.

Відзначимо, що раніше майбутньє 22-річного футболіста прокоментував директор Роми Пінто.