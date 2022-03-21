Італійський вінгер із великою долею вирогідності приєднається до туринців.
ніколо дзаньоло, getty images
21 марта 2022, 18:15
Атакуючий хавбек Роми та збірної Італії Ніколо Дзаньоло вже довгий час знаходиться на радарі скаутів туринського Ювентуса.
Агенти футболіста продовжують вести переговори з босами "старої синьори" щодо можливого трансфера, повідомляє Ніколо Скіра.
Справа в тому, що Дзаньоло та Рома досі не домовились щодо продовження діючої угоди, чим і має намір скористатись Ювентус по закінченню поточного сезону.
Відзначимо, що раніше майбутньє 22-річного футболіста прокоментував директор Роми Пінто.