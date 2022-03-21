Италия

Італійський вінгер із великою долею вирогідності приєднається до туринців.

Атакуючий хавбек Роми та збірної Італії Ніколо Дзаньоло вже довгий час знаходиться на радарі скаутів туринського Ювентуса.

Агенти футболіста продовжують вести переговори з босами "старої синьори" щодо можливого трансфера, повідомляє Ніколо Скіра.

Справа в тому, що Дзаньоло та Рома досі не домовились щодо продовження діючої угоди, чим і має намір скористатись Ювентус по закінченню поточного сезону.

Відзначимо, що раніше майбутньє 22-річного футболіста прокоментував директор Роми Пінто.