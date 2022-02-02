Тьяго Пинто рассказал об интересе других клубов к лидеру команды.
николо дзаньоло, getty images
02 февраля 2022, 01:54
Директор Ромы Тьяго Пинто рассказал о положении дел в команде, а также о будущем лидеров коллектива Николо Дзаньоло и Тэмми Абрахама.
По словам функционера, никто не может гарантировать, что следующий сезон они проведут в Риме.
"Я не могу вам гарантировать, что Дзаньоло будет с нами в следующем сезоне. К нему есть интерес со стороны более состоятельных клубов.
Абрахам? Да, у Челси есть первоочередное право выкупа футболиста, но оно начнет действовать лишь 2023 года, поэтому сейчас меня это не волнует. Парень отлично играет, а мы не думаем о плохом.
Мы действительно следили за Закарией, но на возможность совершения трансфера влияет множество факторов, в том числе и желание футболиста
Диавара не блокировал свой переход — не верьте слухам. Просто так сложилось, что переход не состоялся, он не виноват в этом", — заявил Пинто в интревью Football Italia.
Отметим, что контракт Дзаньоло с Ромой рассчитан до лета 2024 года и стороны пока не садились за стол переговоров и его продлении.
Ранее сообщалось, что экс-защитник римлян продолжит карьеру в Салернитане.