Италия

Тьяго Пинто рассказал об интересе других клубов к лидеру команды.

Директор Ромы Тьяго Пинто рассказал о положении дел в команде, а также о будущем лидеров коллектива Николо Дзаньоло и Тэмми Абрахама.

По словам функционера, никто не может гарантировать, что следующий сезон они проведут в Риме.

"Я не могу вам гарантировать, что Дзаньоло будет с нами в следующем сезоне. К нему есть интерес со стороны более состоятельных клубов.

Абрахам? Да, у Челси есть первоочередное право выкупа футболиста, но оно начнет действовать лишь 2023 года, поэтому сейчас меня это не волнует. Парень отлично играет, а мы не думаем о плохом.

Мы действительно следили за Закарией, но на возможность совершения трансфера влияет множество факторов, в том числе и желание футболиста

Диавара не блокировал свой переход — не верьте слухам. Просто так сложилось, что переход не состоялся, он не виноват в этом", — заявил Пинто в интревью Football Italia.

Отметим, что контракт Дзаньоло с Ромой рассчитан до лета 2024 года и стороны пока не садились за стол переговоров и его продлении.

Ранее сообщалось, что экс-защитник римлян продолжит карьеру в Салернитане.