Италия

Форвард не допоможе своїй національній команді у найближчих матчах.

Нападник туринського Ювентуса та збірної Сербії Душан Влахович повернувся до свого клубу з табору збірної через ушкодження.

Футболіст почав відчувати дискомфорт у паху та не допоможе Сербії у найближчих товариських матчах, повідомляє Джанлука Ді Марціо.

Джерело зазначає, що Влахович зможе зіграти в матчі проти Інтера, а повернення до Ювентусу більш носить превентивний характер.

Збірна Сербії зіграє проти Угорщини 24 березня, а 29 березня зустрінеться із Данією.

Відзначимо, що Влахович був визнан найкращим гравцем Ювентуса в лютому.