Форвард не допоможе своїй національній команді у найближчих матчах.
душан влахович, getty images
21 марта 2022, 20:56
Нападник туринського Ювентуса та збірної Сербії Душан Влахович повернувся до свого клубу з табору збірної через ушкодження.
Футболіст почав відчувати дискомфорт у паху та не допоможе Сербії у найближчих товариських матчах, повідомляє Джанлука Ді Марціо.
Джерело зазначає, що Влахович зможе зіграти в матчі проти Інтера, а повернення до Ювентусу більш носить превентивний характер.
Збірна Сербії зіграє проти Угорщини 24 березня, а 29 березня зустрінеться із Данією.
Відзначимо, що Влахович був визнан найкращим гравцем Ювентуса в лютому.