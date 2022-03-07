Италия

У шести поєдинках сербський форвард забив чотири м'ячі.

Нападника туринського Ювентуса Душана Влаховича визнано найкращим гравцем клубу за підсумками лютого. Про це повідомляє прес-служба "старої синьйори".

Минулого місяця сербський форвард провів шість поєдинків, у яких зміг забити чотири голи.

Нагадаємо, Влахович перебрався до Ювентуса з Фіорентини у січні цього року, а сума трансферу склала близько 70 мільйонів євро.

Після 28 турів Ювентус набрав 53 очки та посідає четверте місце у турнірній таблиці італійської Серії А.