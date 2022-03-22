Италия

Перехід Душана Влаховича визначив наперед долю аргентинця.

Напередодні стало відомо, що нападник туринського Ювентуса Пауло Дібала не буде продовжувати свої відносини з клубом після завершення поточного сезону.

Генеральний директор "Старої Синьйори" Мауріціо Аррівабене під час свого нещодавнього інтерв’ю розповів про рішення клубу відносно майбутнього аргентинського гравця в колективі.

"Одне з найважливіших рішень Ювентусу останнього часу полягає в тому, що клуб не продовжив контракт із Пауло Дібалою.

Наша позиція була доволі прозорою та очевидною. Із підписанням Душана Влаховича, що відбулося в січні, поточне становище Пауло в клубі суттєво не змінилося, проте заради нашого майбутнього ми вирішили прийняти таке рішення.

Ніхто і ніколи не ставив під сумніви можливості Пауло. Ми поважаємо його прихильність, жертовність та витримку по відношенню до клубу. Вибір, який ми мали зробити в січні, було зроблено.

У нас була лише одна опція продовжити з ним контракт — знизити його заробітну платню, проте це був би кричущий прояв неповаги до гравця, який віддав усе цій команді. Саме тому ми вирішили його відпустити. Це був прояв удячності", — заявив функціонер.

Нагадаємо, що наразі Дібала зіграв за Ювентус у 283 матчах, забивши 113 голів та віддавши 48 гольових передач.