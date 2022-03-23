Италия

Луіс Сіністерра може змінити клуб влітку.

Атакуючий півзахісник Феєнорда Луіс Сіністерра зацікавив два клуби італійської Серії А.

Мова йдеться про Сассуоло та Наполі, що стежать за успіхами 22-річного футболіста, повідомляє Ніколо Скіра.

Представники чемпіонату Італії періодично відправляють своїх скаутів на матчі Феєнорду та готують прпоозицію до нідерландського клубу влітку.

У поточному сезоні Сіністерра зіграв 38 матчів у складі Феєнорду, в яких забив 18 м'ячів та віддав 11 гольових передач.

Transfermarkt оцінює вінгера у 18 млн євро.

Раніше повідомлялося, шо Наполі також розглядає можливість підписання півзахисника Сассуоло Хамеда Траоре.