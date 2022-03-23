Луіс Сіністерра може змінити клуб влітку.
луіс сіністерра, getty images
23 марта 2022, 10:32
Атакуючий півзахісник Феєнорда Луіс Сіністерра зацікавив два клуби італійської Серії А.
Мова йдеться про Сассуоло та Наполі, що стежать за успіхами 22-річного футболіста, повідомляє Ніколо Скіра.
Представники чемпіонату Італії періодично відправляють своїх скаутів на матчі Феєнорду та готують прпоозицію до нідерландського клубу влітку.
У поточному сезоні Сіністерра зіграв 38 матчів у складі Феєнорду, в яких забив 18 м'ячів та віддав 11 гольових передач.
Transfermarkt оцінює вінгера у 18 млн євро.
Раніше повідомлялося, шо Наполі також розглядає можливість підписання півзахисника Сассуоло Хамеда Траоре.