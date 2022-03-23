Италия

Італійський клуб націлився на форварда Брюгге.

Мілан розглядає варіанти посилення атакуючої лінії у найближче літнє трансферне вікно.

Як повідомляє видання La Gazzetta dello Sport, італійський клуб націлився на підписання нападаючого Брюгге Ноа Ланга, яким уже цікавився раніше.

Джерело стверджує, що Мілан готовий заплатити 20 мільйонів євро за гравця, який цього сезону відзначився вісьмома голами та 13 результативними передачами.

Нагадаємо, що раніше Арсенал та Вест Хем включилися в гонку за нападником Брюгге.