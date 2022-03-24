Италия

Захисник збірної Італії прокоментував прийдешню гру проти Північної Македонії.

Першою перепоною на шлях до чемпіонату сівту-2022 для збірної Італії стане національна команда Північної Македонії, проти якої команда Роберто Манчіні зіграє на своєму полі півфінальний поєдинок плей-офф відбору.

Італія — Північна Македонія. Напередодні

Віковий захисник "Скуадри Адзурри" Джорджо К’єлліні розповів про стан команди перед майбутньою грою.

"Нам трохи не пощастило під час першої гри проти Болгарії — ми могли б зіграти краще. Окрім того, домінували в обох матчах проти Швейцарії, але й там не використали своїх шансів на перемогу.

Я не думаю, що нам потрібне щось екстраординарне, щоб повернутися на той рівень, який ми бачили на Уемблі. Нам потрібна стійкість характеру, тому що Північна Македонія тут не завдяки щасливому випадку — у них є гравці, яких ми знаємо і поважаємо через їхні виступи у клубному футболі.

Нам просто потрібно бути собою, грати у свій футбол і робити це спокійно — усе те, що дозволяло нам програвати дуже мало матчів за останні три роки.

У тих, хто з нашого складу зазнав розчарування чотири роки тому, також буде досвід і спокій, щоб тримати свої емоції під контролем, тому що це був дуже важливий урок, який ми засвоїли.

Я в порядку, добре тренувався, однак мав деякі сумніви стосовно того, чи зможу зіграти. Проте, я впорався, тому щасливий бути разом із командою.

Попереду ще одне тренування, тренер зробить свій вибір, але я готовий грати. Із огляду на останній місяць, тренування без проблем — це вже досягнення для мене.

Мені не потрібна хороша гра на чемпіонаті світу для того, щоб завершити кар'єру, але було б непогано переламати тренд! Я завжди мав чудові враження від Євро, але не від Кубка світу. Сподіваюся, що зможу закінчити виступи на високому рівні.

Це важлива мета для всіх нас, ми відчуваємо ентузіазм фанатів, і нам просто потрібно бути собою.

Ми не повинні виходити на гру з напругою чи поганим передчуттям, що, якщо ми програємо, це увійде до історії. Ми повинні грати з вірою в себе, а не зі страхом, навіть якщо це означає певним чином зарозумілість. Ми повинні насолоджуватися моментом", — заявив італійський гравець.

Нагадаємо, що гра Італія — Північна Македонія відбудеться 24 березня о 21:45 за київським часом.