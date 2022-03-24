ЧМ-2022. Отбор

Пропонуємо до вашої уваги анонс матчу.

Збірна Португалії у рамках кваліфікаційного матчу до чемпіонату світу-2022 прийме на своєму полі збірну Туреччини.

Італія — Північна Македонія

Четвер, 24 березня, 21.45. Стадіон Ренца Барбера, Палермо. Головний арбітр зустрічі — Клеман Тюрпен (Франція).

Буває в людини такий цікавий стан, коли ти можеш прокинутися з ранку, утім не зовсім розуміти, де саме та з якої причини вона знаходиться саме в цьому місці. Збірна Італії, мабуть, відчуває зараз дещо схоже на це, бо й сама не досі усвідомлює, як саме опинилася в плей-офф відбору до чемпіонату світу-2022, замість прямої путівки на мундіаль у Катарі. За великим рахунком, пояснення цьому явищу існує досить чітке та просте для сприйняття. Тоді ще новоспечені чемпіони Європи вирішили, що мають змогу чотири з п'яти осінніх матчів групового етапу відбіркового циклу завершити внічию, що в підсумку й дозволило Швейцарії випередити її на два пункти з початкового невигідного для себе становища.

Утім, діватися команді Роберто Манчіні вже нема куди — доведеться грати в плей-офф та спробувати обійтися без сенсаційного вильоту за крок до великого міжнародного форуму, як це вже ставалося відносно нещодавно. Нація не пробачила "Скуадрі Адзуррі" поразку в двобої проти Швеції свого часу, тому точно не пробачить невдачу, тим паче на тлі безумовно вдало проведенного турніру європейського штибу до цього. Та ще й заявка команди відчутних змін не зазнала — молоді кадри накшатл Ніколо Дзаньоло та Джанлуки Скамакки вже готові доповнити досвід того ж "вічного" Джоржио К'єлліні.

Що стосується прийдешнього суперника Італії, то проти збірної Північної Македонії має приємний досвід грати збірна України ще з часів того самого Євро-2020, однак культового Горана Пандєва в цій команді вже не буде. Груповий раунд "червоні леви" пройшли відносно спокійно: різниця в класі з Німеччиною передбачувано була відчутною, проте вдалося уникнути невимушених труднощів у боротьбі проти Румунії, тому завершальну частину матчів північномакедонці вже проводили за власного контролю над становищем. Чи є в них шанси під час протистояння збірній топ-рівня? Із урахуванням того, що гра на цьому етапі буде лишень одна, та ще й на полі суперників, то не дуже-то й багато. Знову ж-таки, це припущення робиться на підставі матчів на Євро та протистоянні проти "Бундестім" (0:4). Але як буде безпосередньо в грі на виліт?

Орієнтовні склади:

Італія: Доннарумма — Флоренці, Ачербі, К'єлліні, Емерсон — Барелла, Жоржіньо, Верраті — Берарді, Іммобіле, Інсіньє

Північна Македонія: Димитревськи — Ристовськи, Велковськи, Мусліу, Аліоски — Бардхі, Спировськи, Адемі — Чурлінов, Ристовськи, Трайковськи

Не зіграють: Ді Лоренцо – Яхович, Елмас, Костадінов

Під питанням: Бонуччі