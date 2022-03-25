Вірменський хавбек має всі шанси залишитись в клубі.
генріх мхітарян, getty images
25 марта 2022, 13:02
Півзахісник Роми Генріх Мхітарян отримав пропозицію від клубу щодо нового контракту.
Діюча угода розрахована до літа 2022 року и римський клуб готовий зберегти в своєму складі вірменського хавбека, повідомляє Ніколо Скіра.
Відзначимо, що із приходом на тренерський місток Жозе Моуріньо очікувалось, що Мхітарян залишить Рому, але згодом відносини між футболістом та тренером поліпшились.
У поточному сезоні на рахунку Мхітаряна 36 матчів у футболці Роми, в яких він забив три м'ячі, а також віддав сім результативних передач.
Раніше повідомлялося, що Рома розглядає можливість підписання форварда Валенсії Гонсалу Гедеша.