Италия

Вірменський хавбек має всі шанси залишитись в клубі.

Півзахісник Роми Генріх Мхітарян отримав пропозицію від клубу щодо нового контракту.

Діюча угода розрахована до літа 2022 року и римський клуб готовий зберегти в своєму складі вірменського хавбека, повідомляє Ніколо Скіра.

Відзначимо, що із приходом на тренерський місток Жозе Моуріньо очікувалось, що Мхітарян залишить Рому, але згодом відносини між футболістом та тренером поліпшились.

У поточному сезоні на рахунку Мхітаряна 36 матчів у футболці Роми, в яких він забив три м'ячі, а також віддав сім результативних передач.

Раніше повідомлялося, що Рома розглядає можливість підписання форварда Валенсії Гонсалу Гедеша.