Италия

Зимові новачки Ювентусу ще не відновились після ушкоджень.

В рамках 31-го туру італійської Серії А Ювентус прийме на своєму полі міланський Інтер.

Зимові новачки туринців Деніс Закарія та Душан Влахович ще не остаточно відновились після ушкоджень та займаються індивідуально, повідомляє прес-служба Ювентусу.

Нагадаємо, швейцарський хавбек отримав травму м'яза стегна. Що стосується Влаховича, то форвард почав відчувати дискомфорт у паху на сборах збірної Сербії та був вимушений повернутися до Італії.

Нагадаємо, матч Ювентус — Інтер відбудеться третього квітня о 21:45 за київським часом.

Раніше повідомлялось, що форвард "старої синьори" Пауло Дібала може приєднатись до Арсеналу.