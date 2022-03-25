Италия

Сенегальський захисник може перебратися до Ла Ліги.

Барселона продовжує спроби посилити оборонну лінію поля у найближче літнє трансферне вікно.

Як повідомляє видання Calciomercato, агент Каліду Кулібалі прибули до Барселони, щоб провести переговори.

Цього сезону 30-річний гравець провів 27 поєдинків у складі неаполітанців, відзначившись двома голами та двома асистами.

Нагадаємо, що раніше Наполі покращив пропозицію щодо нового контракту для Каліду Кулібалі.