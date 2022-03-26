Италия

Італійський футбол продовжує допомагати Україні в гуманітарних питаннях.

В Італії відбудеться благодійний товариський матч на підтримку постраждалих українців від нападу Російської Федерації.

Участь в матчі приймуть артисти Італії та колишні футболісти, серед яких колишній півзахісник донецького Шахтаря та римського Лаціо Матузалем. Окрім того, в благодійній зустрічі зіграють екс-футболісти Мілану Марко Амелія та Джузеппе Панкаро та колишній захісник Роми Крістіан Пануччі.

Окрім того, на аукціоні буде продана футболка Роберто Баджо з його автографом, а всі кошти також підуть на благодійність на користь України.

Відзначимо, що наразі реалізовано дві тисячи квитків вартістью по п'ять євро.

Раніше повідомлялось, що Барселона також включилась у допомогу українцям.