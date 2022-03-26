Италия

Хавбек незадоволений кількістю ігрового часу в команді.

Висока конкуренція та надлишок півзахісників у каталонській Барселоні стали причиною того, що один з талановитих футболістів клубу Ріккі Пуч не має достатнього ігрового часу в команді.

Хавбек та керівництво "блаугранас" приняли рішення зустрітись влітку для обговорення ситуації та пошуку оптимального рішення для кожної сторони, повідомляє Marca.

Відзначимо, що діючий контракт футболіста розрахований до літа 2023 року та не виключено, що на цій зустрічі можливо буде прийняте рішення про трансфер Пуча в інший клуб.

В поточному сезоні Пуч зіграв 14 матчів у всіх турнірах, але жодного разу не з'явився в основному складі команди. Також на рахунку футболіста один забитий м'яч в рамках Ла Ліги.

Раніше президент Барселони Лапорта розповів про майбутні трансфери клубу.