Испания

Президент Барселони підтвердив домовленності із гравцями щодо трансферу.

Каталонська Барселона продовжує роботу на трансферному ринку та вже здійснила трансфер заздалегіть.

Як розповів президент "блаугранас" Жоан Лапорта, клуб підписав попередній контракт із Франком Кесс'є, а також отримав згоду від Крістенсена щодо майбутнього трансферу.

"Там потрібно мінимум чотири трансфери, щоб посилити три ланки нашого складу — захист, півзахист та напад. Кесс'є підписав з нами контракт, Крістенсен дав усну згоду.

Холанд? Ми не можемо здійснити трансфер, що зашкодить нашій економіці. Це неможливо до 2023 року", — наводить слова функціонера Фабріціо Романо.

Відзначимо, що раніше стали відомі подробиці контракту Кесс'є із Барселоною.