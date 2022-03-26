Каталонська Барселона продовжує роботу на трансферному ринку та вже здійснила трансфер заздалегіть.

Як розповів президент "блаугранас" Жоан Лапорта, клуб підписав попередній контракт із Франком Кесс'є, а також отримав згоду від Крістенсена щодо майбутнього трансферу.

"Там потрібно мінимум чотири трансфери, щоб посилити три ланки нашого складу — захист, півзахист та напад. Кесс'є підписав з нами контракт, Крістенсен дав усну згоду.

Холанд? Ми не можемо здійснити трансфер, що зашкодить нашій економіці. Це неможливо до 2023 року", — наводить слова функціонера Фабріціо Романо.

Відзначимо, що раніше стали відомі подробиці контракту Кесс'є із Барселоною.