Президент Барселони підтвердив домовленності із гравцями щодо трансферу.
жоан лапорта, getty images
26 марта 2022, 10:14
Каталонська Барселона продовжує роботу на трансферному ринку та вже здійснила трансфер заздалегіть.
Як розповів президент "блаугранас" Жоан Лапорта, клуб підписав попередній контракт із Франком Кесс'є, а також отримав згоду від Крістенсена щодо майбутнього трансферу.
"Там потрібно мінимум чотири трансфери, щоб посилити три ланки нашого складу — захист, півзахист та напад. Кесс'є підписав з нами контракт, Крістенсен дав усну згоду.
Холанд? Ми не можемо здійснити трансфер, що зашкодить нашій економіці. Це неможливо до 2023 року", — наводить слова функціонера Фабріціо Романо.
Відзначимо, що раніше стали відомі подробиці контракту Кесс'є із Барселоною.