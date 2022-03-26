Италия

Захисник Інтера може змінити клубу прописку влітку.

Фланговий захісник міланського Інтера та збірної Нідерландів Дензел Думфріс входить в шорт-лист Баварії.

Мюнхенці від початку сезону спостерігають за футболістом та задоволені його прогресом під керівництвом Сімоне Індзагі, повідомляє Football Italia. Мюнхенці мають намір зробити запит щодо футболіста влітку.

У послугах Думфріса зацікавлений особисто головний тренер "ротен" Юліан Нагельсманн. Що стосується Інтера, то "нерадзуррі" готові продати виконавця, якщо буде цікава пропозиція.

У поточному сезоні на рахунку фулбека 36 матчів за Інтер, в яких він забив чотири м'ячі, а також віддав шість гольових передач.

Transfermarkt оцінює Думфріса у 20 млн євро.

Раніше Думфріс розповів, чи турбує його порівняння із Ашрафом Хакімі.