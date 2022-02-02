Италия

Нидерландец поделился мыслями накануне возобновления чемпионата Италии.

Защитник миланского Интера и сборной Нидерландов Дензел Думфрис поделился мыслями накануне возобновления итальянской Серии А.

"На меня абсолютно не давит сравнение с Хакими. Более того, я не стремлюсь его затмить, моя цель — выйти на один уровень с Майконом. При всем уважении, я не люблю говорить о наследии или преемственности. Каждый футболист — отдельная личность.

Я продолжаю работать, чтобы соответствовать не Хакими, а статусу игрока Интера.

Дерби? Это уникальный матч. Я принимал участие в подобного масштаба поединках в Нидерландах и с нетерпением жду встречи с Миланом. Для меня здесь все было новым, но я учился, учусь и продолжаю учиться.

Пока что самым сложным для меня был матч с Ювентусом. Это был мой первый трофей в составе Интера. Надеюсь и верю, что не последний — мне очень импонирует решительность Индзаги. Уверен, мы добьемся хороших результатов под началом этого специалиста", — приводит слова защитника Sky Italia.

Отметим, что матч Интер — Милан состоится в субботу, пятого февраля в 19:00 по киевскому времени.

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