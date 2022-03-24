Италия

Ювентусу погрожує черговий скандал.

У четвер, 24 березня, форвард Ювентуса Пауло Дібала був викликаний до прокуратури Туріна — повідомляє Sky Sport Italia.

Аргентинець дав свідчення с приводу “подвійної бухгалтерії” в клубі, після чого був відпущений додому.

У середу, 23 березня, фінансова поліція за поданням прокуратури провела обшуки у Турині, Мілані та Римі. Є підозра, що за рахунок махінацій Ювентус намагався ухилитися від сплати податків, в тому числі через те, що в офіційних документах зарплатня провідних гравців була занижена.

Видання стверджує, що подібним шахрайством займалися ще принайми 18 клубів у Європи, але у Sky Sport Italia є докази тільки стосовно Ювентуса.

Дібала, який вирішив влітку покинути Ювентус, став першим гравцем , кому довелося відвідати прокуратуру, але далеко не останній.