Италия

Клуб намагається виразити підтримку хворому на рак тренеру.

Керівництво Болоньї має намір запропонувати подовження контракту ще на рік Синіші Михайловичу, який повідомив про повернення лейкемії — резюмує Football Italia інформацію в італійських ЗМІ.

Захворівший на лейкемію у 2019 році Михайлович пройшов три курси хіміотерапії та переніс пересад кісткового мозку.

Новий контракт з клубом буде розраховано до літа 2024 року.

Раніше, коли Михайлович проходив лікування, командою керував його асистент Мірослав Таньга.