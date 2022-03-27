Італійський клуб хоче зберегти молодого форварда щонайменше до 2026 року.
ДЖАКОМО РАСПАДОРІ, GETTY IMAGES
27 марта 2022, 20:59
Нападник Джакомо Распадорі найближчим часом може пов'язати своє майбутнє з Сассуоло.
Як повідомляє журналіст Ніколо Скіра, керівництво "чорно-зелених" запропонувало 22-річному італійцю контракт із покращеною зарплатою до 2026 року.
У поточному сезоні Распадорі провів 30 поєдинків у всіх турнірах, у яких він забив 9 голів та віддав 5 асистів.
Раніше повідомлялося, що підписати Рома хоче Распадорі.
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