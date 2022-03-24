Римляни хочуть підписати форварда Сассуоло.
Джакомо Распадорі, Getty Images
24 марта 2022, 19:43
Нападник Сассуоло Джакомо Распадорі потрапив в сферу інтересів Роми, повідомляє видання Gazzetta dello Sport.
Рома планує підсилити лінію нападу і хоче підписати Распадорі влітку. Римський клуб розглядає молодого форварда у якості заміни Ніколо Дзаньоло, який может перейти до Ювентуса.
Вартість італійського гравця оцінюється в суму біля 30 мільйонів євро.
Цього сезону 22-річний гравець провів 30 поєдинків у складі Сассуоло, відзначившись дев'ятьма голами і п’ятьма асистами.
Раніше повідомлялося, що Рома також розглядає можливість підписання форварда Валенсії Гонсалу Гедеша.