Италия

Римляни хочуть підписати форварда Сассуоло.

Нападник Сассуоло Джакомо Распадорі потрапив в сферу інтересів Роми, повідомляє видання Gazzetta dello Sport.

Рома планує підсилити лінію нападу і хоче підписати Распадорі влітку. Римський клуб розглядає молодого форварда у якості заміни Ніколо Дзаньоло, який может перейти до Ювентуса.

Вартість італійського гравця оцінюється в суму біля 30 мільйонів євро.

Цього сезону 22-річний гравець провів 30 поєдинків у складі Сассуоло, відзначившись дев'ятьма голами і п’ятьма асистами.

Раніше повідомлялося, що Рома також розглядає можливість підписання форварда Валенсії Гонсалу Гедеша.