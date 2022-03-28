Италия

Залишилось тільки узгодити остаточну ціну з Ліллем.

Італійський Мілан, після отримання інформації щодо ступеня важкості травми свого основного центрального захисника Сімон К’єра, опинився в доволі делікатному становищі кадрової кризи на цій позиції.

Аби в майбутньому подібне ставалося якомога рідше, "россонері" вже не першу трансферну кампанію працюють над підписанням перспективного 22-річного захисника французького Лілля Свена Ботмана.

Під час зимового трансферного вікна досягти будь-якої умови щодо переходу нідерландського виконавця італійській команді так і не вдалося — завадила висока сума відступних від "догів", які тоді ще планували подальшу участь у весінній частині Ліги чемпіонів УЄФА.

Однак зараз ситуація змінилася на користь Мілану, який вже зміг досягти остаточної домовленості з гравцем щодо умов майбутнього контракту.

"Россонері" запропонували зі свого боку угоду до 2027 року, згідно з умовами якої гравець буде отримувати 3 млн євро на рік + різноманітні бонуси.

Мілан, згідно з повідомленням італійського журналіста Ніколо Скіри, очікує на остаточне узгодження трансферу Ботмана вже найближчими тижнями.

Свен тим часом у поточному сезоні відіграв 28 матчів, забивши три голи та віддавши один гольовий пас.