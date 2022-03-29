Італійськи гранди не можуть порозумітися з мером Мілана.
Таким може стати новий дім для Мілана та Інтера
29 марта 2022, 12:36
Конфлікт між керівництвом міста та власниками Мілана та Інтера може привести до того, що клуби змінять прописку — повідомляє Gazzetta dello Sport.
Узгоджений проект нового стадіону La Cattedrale, який два клуба планували збудувати в 2027 році у районі старого Сан-Сіро, після ініційованих мером міста Беппе Салою “громадських слухань” знову було відхилено.
Оскільки як керівництву Мілана, так й керівництву Інтера вже набридло витрачати час та гроші на “перемовини” з муніципалітетом Мілана, вони почали розглядати варіант перевезення клубів в інше місто.
Перший кандідат — Сесто Сан-Джованні. Це незалежна комуна фактично на кордоні Великого Мілану з населенням близько 100 тисяч мешканців, яка отримала статус міста у 1954 році.
Проект стадіону розроблений групою Populous – автором проекту стадіона Тоттенгем Хотспур у Лондоні.