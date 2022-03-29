Италия

Італійськи гранди не можуть порозумітися з мером Мілана.

Таким може стати новий дім для Мілана та Інтера

Таким може стати новий дім для Мілана та Інтера

Конфлікт між керівництвом міста та власниками Мілана та Інтера може привести до того, що клуби змінять прописку — повідомляє Gazzetta dello Sport.

Узгоджений проект нового стадіону La Cattedrale, який два клуба планували збудувати в 2027 році у районі старого Сан-Сіро, після ініційованих мером міста Беппе Салою “громадських слухань” знову було відхилено.

Оскільки як керівництву Мілана, так й керівництву Інтера вже набридло витрачати час та гроші на “перемовини” з муніципалітетом Мілана, вони почали розглядати варіант перевезення клубів в інше місто.

Перший кандідат — Сесто Сан-Джованні. Це незалежна комуна фактично на кордоні Великого Мілану з населенням близько 100 тисяч мешканців, яка отримала статус міста у 1954 році.

Проект стадіону розроблений групою Populous – автором проекту стадіона Тоттенгем Хотспур у Лондоні.