Італійський клуб хоче підписати захисника.
Діогу Далот, getty images
29 марта 2022, 19:37
Фіорентина розглядає різні варіанти посилення оборонної лінії у найближче літнє трансферне вікно.
Як повідомляє Forza Viola, "фіалки" хочуть підписати Діогу Далота із Манчестер Юнайтед.
Відзначимо, що контракт Далота із МЮ дійсний до літа 2023 року.
У поточному розігращі АПЛ на рахунку футболіста всього 15 поєдинків, у яких він переважно з'являвся на полі з лави для запасних.
Нагадаємо, що Атлетіко зацікавлений у підписанні Далота.