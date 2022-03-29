Италия

Італійський клуб хоче підписати захисника.

Фіорентина розглядає різні варіанти посилення оборонної лінії у найближче літнє трансферне вікно.

Як повідомляє Forza Viola, "фіалки" хочуть підписати Діогу Далота із Манчестер Юнайтед.

Відзначимо, що контракт Далота із МЮ дійсний до літа 2023 року.

У поточному розігращі АПЛ на рахунку футболіста всього 15 поєдинків, у яких він переважно з'являвся на полі з лави для запасних.

Нагадаємо, що Атлетіко зацікавлений у підписанні Далота.