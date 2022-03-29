Зимові новачки зможуть прийняти участь в матчі.
деніс закарія, getty images
29 марта 2022, 20:15
Нападник туринського Ювентуса Душан Влахович та півзахісник Деніс Закарія зможуть прийняти участь в матчі 31-го туру італійської Серії А поти Інтера.
Футболісти відновились після травм та тренуються в загальній групі, повідомляє Джанлука Ді Марціо.
Нагадаємо, що Влахович повернувся до стану Ювентуса зі збірної Сербії через ушкодження паху, а Закарія отримав раніше травму м'яза стегна.
Відзначимо, матч Ювентус — Інтер відбудеться третього квітня о 21:45 за київським часом.
Раніше повідомлялось, що форвард "старої синьори" Пауло Дібала залише команду.