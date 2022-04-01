Хавбек продовже свої виступи за "фіалок".
гаетано кастровіллі, getty images
01 апреля 2022, 10:14
Центральний півзахісник Фіорентини Гаетано Кастровіллі поставив підпис під новою угодою з клубом.
Діюча угода була розрахована до літа 2024 року, однак боси клубу запропонували футболісту подовжити термін її дії — новий контракт закінчиться влітку 2026 року.
Заробітна плата Кастровіллі буде складати 2 млн євро на рік, повідомляє Ніколо Скіра.
В поточному сезоні на рахунку чемпіона Європи 24 матчі в футболці Фіорентини, в яких він забив один гол та віддав дві результативні передачі.
Раніше повідомлялось, що Фіорентина зацікавлена в Далоті.