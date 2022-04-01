Италия

Хавбек продовже свої виступи за "фіалок".

Центральний півзахісник Фіорентини Гаетано Кастровіллі поставив підпис під новою угодою з клубом.

Діюча угода була розрахована до літа 2024 року, однак боси клубу запропонували футболісту подовжити термін її дії — новий контракт закінчиться влітку 2026 року.

Заробітна плата Кастровіллі буде складати 2 млн євро на рік, повідомляє Ніколо Скіра.

В поточному сезоні на рахунку чемпіона Європи 24 матчі в футболці Фіорентини, в яких він забив один гол та віддав дві результативні передачі.

Раніше повідомлялось, що Фіорентина зацікавлена в Далоті.