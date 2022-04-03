Италия

Керманич римського клубу прокоментував перемогу над Сассуоло.

Напередодні римський Лаціо на своєму полі зумів здолати Сассуоло в рамках 31-го туру італійської Серії A (2:1).

Після завершення гри, головний тренер "орлів" Мауріціо Саррі прокоментував побачене на футбольному полі.

"Я сподівався побачити саме таке ставлення до гри збоку моїх футболістів. Ми добре відреагували, це було нелегко, тому що поразка у римському дербі справді сильно тиснула на нас, зокрема на мене, тому не було жодних гарантій, що нам вдасться зіграти саме таким чином.

На щастя, ми зіграли на дуже високому рівні проти Сассуоло, яке цього сезону обігравала на виїзді Ювентус, Інтер та Мілан. Ми давали їм дуже мало простору, буквально один шанс у першому таймі та два — у другому. Сьогодні ми могли з комфортом виграти 4:1 чи 5:1.

Ми не просто програли римське дербі — ми навіть не грали в ньому. Тому я прибув на тренувальну базу Формелло із почуттям сорому перед уболівальниками та тими, хто там працює. Справа була не в поразці, а в тому, як вона сталася.

На мій погляд, Мілінкович-Савич може стати одним із найкращих півзахисників у світі. Я все ще бачу можливості для покращення його гри.

Чіро Іммобіле сьогодні припустився двох чи трьох помилок, які зазвичай не робить, але коли справа дійшла до гри на команду, то він виступив краще, аніж у багатьох матчах до цього.

Іммобіле звик забивати кожного вікенду, тому ви не очікуєте на те, що він утратить дві чи три нагоди, але я бачив, що він не турбувався про якісь сторонні речі.

Ми будуємо команду. Намагаємося робити так, що, коли вона грає, вона робить це на найвищому рівні. Чого нам треба уникати, то це тих відсторонень від гри, які ми бачимо зараз, на щастя, рідше, але вони ще не усунуті, як ми встигли бачили під час дербі.

Нам потрібно працювати над створенням сильного менталітету, який підтримується через позитивні та негативні моменти.

Ми обговоримо трансферну політику з президентом, після чого він мені скаже, чи є якісь пропозиції та чи варто їх приймати. Я хочу зосередитися на іграх цього сезону, що залишилися, і подумати про майбутнє пізніше, тому що, якщо ми подумаємо про це зараз, у нас буде дуже сумний кінець сезону", — заявив італійський фахівець.

У наступному турі Лаціо зіграє в гостях проти генуезької Дженоа.