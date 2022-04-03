Українець розпочне поєдинок з перших хвилин.
Руслан Маліновський, Getty Images
03 апреля 2022, 15:59
Аталанта прийме на своєму полі Наполі в рамках 31-го туру італійської Серії А.
Півзахисник Руслан Маліновський потрапив до стартового складу команди і розпочне поєдинок з перших хвилин.
Цього сезону Маліновський провів 33 поєдинки у складі "чорно-синіх", відзначившись десятьма голами і чотирма асистами.
Матч Аталанта – Наполі відбудеться в Бергамо в неділю, 3 квітня, і розпочнеться о 16:00 за київським часом.