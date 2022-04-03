Италия

Закінчилися деякі поєдинки турніру.

В рамках 31 туру італійської Серії А закінчилися два поєдинки.

Наполі у виїзному поєдинку здобув перемогу над Аталантою. У першому таймі за гостів забивали Інсіньє та Політано. У другому таймі команди обмінялися взяттями воріт — на гол Де Рона відповів Елмаз.

Аталанта — Наполі 1:3

Голи: Де Рон, 58 — Інсіньє, 14, Політано, 37, Елмаз, 81

Аталанта: Муссо, Гатебур (Бога, 46), Паломіно, Джимсіті (Мехлє, 63), Скальвіни, Дзаппакоста, де Рон, Фройлер, Копмейнерс, Маліновский (Міранчук, 46), Муриель.

Наполі: Оспіна, Дзанолі, Кулібалі, Жезус, Маріу Руй, Лоботка, Зеліньскі (Фабіан Руіс, 70), Замбо-Ангісса, Мертенс, Інсінье (Лосано, 69), Політано (Елмаз, 59).

Удінезе зумів переграти Кальярі. Господарі забили двічі у першому таймі. Автори голів — Бекао та Бету. Кальярі відповів голом Педро. У другій половині зустрічі Бету забив свій другий та третій м'яч, також відзначився Моліна.

Удінезе - Кальярі 5:1

Голи: Бекао, 38, Бету, 45, 49, 73, Моліна, 59 — Педро, 32

Удінезе: Сільвестрі, Моліна (Соппі, 70), Нюйтінк, Зегелар, Бекао, Удоджі, Перейра, Уолас (Яяло, 63), Макенго (Арслан, 70), Саксесс (Пуссетто, 63).

Кальярі: Краньо, Дзаппа(Рог, 65), Гольданіга, Альтаре (Кейта Бальде, 54), Ловато, Белланова, Далберт, Перейро, Дейола (Базеллі, 54), Грассі, Жоао Педро.

Попередження: Далберт, Грассі, Уолас, Базеллі, Перейра.